بغداد ومجلس التعاون يبحثان الربط الكهربائي والاستثمارات الخليجية في العراق

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الاستثمارات الخليجية في العراق ومشروع الربط الكهربائي بينهما.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الحجرف: "بحثنا الربط الكهربائي والحرب ضد الإرهاب، والتطرق إلى مسألة الاستثمارات الخليجية في العراق".

وأضاف: "تطرقنا إلى التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة، وبحث كيفية التعاون والتنسيق في بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية".

من جهته قال الحجرف، إن "برنامج الربط الكهربائي أحد أهم المشاريع، وسيعود بالنفع على الجميع".

وأكد، أن "استقرار العراق له إنعكاسات إيجابية على أمن المنطقة، ودول الخليج تدعم استقرار العراق في حربه ضد الإرهاب".

وأشار الحجرف إلى أن "الحكومة العراقية لديها القدرة على بسط القانون".

المصدر: RT