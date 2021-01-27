العراق يوقع مذكرة تفاهم مع "توتال" الفرنسية لتنفيذ "مشاريع كبيرة" في مجال الطاقة

وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركة النفط الفرنسية "توتال" لتنفيذ "مشاريع كبيرة" في مجال الطاقة، وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء.

وقال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار اسماعيل، خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم، إنه تم تحقيق خطوات تعاون متقدمة نحو تنفيذ مشاريع كبيرة في قطاع النفط والطاقة.

وأكد الوزير حرص العراق على التعاون مع الشركات العالمية لتطوير قطاع النفط والطاقة، بما يحقق الأهداف والخطط المستقبلية، واصفا العلاقة مع "توتال" الفرنسية بـ"الشريك المهم والتاريخي".

وأضاف أن "المذكرة تأتي تتويجا لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل ستة أشهر، والتي تهدف للتوصل إلى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، وخصوصا في مشاريع الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة النظيفة، والبنى التحتية، وغيرها".

وكشف الوزير عن وضع الجهات المعنية في الوزارة العراقية اللمسات النهائية مع "توتال" لمحاور التعاون المشترك والتوصل إلى صيغة عقود تحقق الأهداف المشتركة.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال"، باتريك بويانيه، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة النفط العراقية وشركاتها الوطنية، مؤكدا رغبة شركته وتطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة الحقيقة مع العراق، معبرا عن أمله في الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة، خلال الفترة المقبلة، ومنها استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتحويله إلى طاقة مفيدة وبكميات كبيرة.

المصدر: RT