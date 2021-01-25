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الذهب يصعد مع ضعف الدولار

مال وأعمال

الذهب يصعد مع ضعف الدولار
Reuters
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل استمرار الضغوط على الدولار، فيما يتابع المستثمرون حزمة التحفيز الكبيرة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1855.40 دولار للأونصة، بحلول الساعة 09:58 بتوقيت غرينيتش، في تعاملات متقلبة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: "من الواضح أن الاقتصاد هش للغاية، لذلك هناك الكثير من الدعم للتحفيز المالي والنقدي، وعلى هذا النحو يظل الدولار ضعيفا نسبيا، مما قد يعزز الذهب".

وأكدت إدارة بايدن الديمقراطية الضرورة الملحة لتقديم مساعدات مالية للتخفيف من تأثير جائحة كورونا، بقيمة 1.9 تريليون دولار، في الوقت الذي حاولت فيه تهدئة مخاوف الجمهوريين من التكلفة الباهظة لهذه الحزمة.

واستقر الدولار اليوم بالقرب من أدنى مستوياته في أسبوع واحد، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

المصدر: رويترز

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