ما هو الوقت المناسب لشراء الدولار؟

يرى دميتري ألكسندروف، نائب المدير العام، رئيس قسم الأبحاث التحليلية بشركة Univer Capital Investment، أن الوقت الأنسب للروس لشراء الدولار هو في منتصف الشهر القادم، أو منتصف الربيع.

وأشار الخبير إلى أنه منذ بداية العام الجاري شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل معظم العملات، وفي ظل ذلك كانت هناك زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وقال: "الروبل في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يتجنب الانخفاض".

وأضاف أن الروبل الروسي يتم تداوله الآن في نطاق ضيق نسبيا من 73.5 روبل إلى 75 روبل للدولار، وهو أعلى قليلا من مستوى الدعم القوي الذي ارتفع فوقه في ديسمبر من العام الماضي.

وعلى صعيد التداولات، تم تداول العملة الروسية اليوم الاثنين، بحلول الساعة 11:54 بتوقيت موسكو، عند مستوى 75.21 روبل للدولار، بانخفاض قدره 8 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) عن مستوى الإغلاق السابق.

المصدر: نوفوستي