بورصات الخليج تتراجع مقابل صعود مؤشر الكويت بفضل البنوك

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع اليوم الأحد، وواصلت دبي تكبد خسائر من الجلسة السابقة، في ظل تأثر المعنويات بتزايد إصابات "كوفيد-19" في الإمارات.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.5 بالمئة، ونزل سهم "البنك الأهلي التجاري"، أكبر بنوك المملكة، 1.7 بالمئة، في حين هبط سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة.

وفي دبي، خسر المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة، مواصلا تكبد خسائر من الجلسة السابقة، تحت وطأة تراجع سهم "إعمار" العقارية القيادي 2 بالمئة، فيما هبط سهم "العربية للطيران" للرحلات منخفضة التكلفة 3.7 بالمئة.

وتخلى مؤشر أبو ظبي عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة وأغلق مستقرا، فيما ارتفع سهم "بنك أبو ظبي التجاري" 0.9 بالمئة.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.3 بالمئة متأثرا بتراجع سهم "بنك قطر الوطني"، أكبر بنوك الخليج، 0.8 بالمئة، ونزول سهم "مصرف قطر الإسلامي" 0.6 بالمئة.

لكن المؤشر الرئيسي الكويتي ارتفع 0.6 بالمئة، وأغلقت جميع أسهم الشركات المالية على ارتفاع مثل "بنك الكويت الوطني" الذي تقدم 0.6 بالمئة.

وسمح بنك الكويت المركزي للبنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق للعام 2020.

المصدر: رويترز