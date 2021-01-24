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إقليم خابي الصيني الأكثر تضررا بالوباء يقرر تحقيق نمو اقتصادي يفوق 10% في هذا العام

مال وأعمال

إقليم خابي الصيني الأكثر تضررا بالوباء يقرر تحقيق نمو اقتصادي يفوق 10% في هذا العام
Reuters
الذهاب إلى المدرسة في مدينة ووهان في إقليم خابي بوسط الصين يوم 15 يناير 2021,
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أعلنت حكومة إقليم خابي، وسط الصين، اليوم الأحد، أنها قررت تحقيق معدل نمو لإجمالي ناتجها الخام الداخلي لهذا العام يفوق 10%، وذلك رغم تأثرها الكبير بوباء كورونا خلال عام 2020.

وقال وانغ تشاودونغ، الحاكم الإقليمي في خابي، إن هذا الإقليم الصيني، الذي كان أول وأكبر المتضررين في العالم بتفشي وباء كورونا خلال العام الماضي، لاسيما منطقة ووهان، تمكن خلال العام 2020 من تدارك الأضرار الاقتصادية، حيث استرجع ما يفوق 95% من مستوى إجمالي ناتجه الخام الداخلي، مقارنة بالعام 2019.

 

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المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية/صحيفة "Market" الإلكترونية  الفرنسية

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