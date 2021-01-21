2020 عام خير.. محصول الفواكه والتوت في روسيا يبلغ مستويات قياسية

جمع المزارعون في روسيا العام الماضي محصولا قياسيا من الفاكهة والتوت بلغ 3.6 مليون طن، حسبما نقلت إحدى الصحف عن وزارة الزراعة الروسية.

وذكرت صحيفة "بارلامنتسكايا غازيتا"، نقلا عن بيانات الوزارة الروسية، أن محصول الفواكه والتوت ارتفع في 2020 بنسبة 2.2% مقارنة بمستواه في 2019.

وأضافت أن الرقم القياسي في المحصول يرجع بشكل أساسي إلى إطلاق المزارع والمشاتل الحديثة.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من الظروف الجوية غير المواتية في عدد من المقاطعات في جنوب وشمال القوقاز فإن محصول الفواكه والتوت حطم رقما قياسيا أيضا.

المصدر: نوفوستي