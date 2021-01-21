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الذهب يبلغ‭‬ أعلى مستوى في أسبوعين

مال وأعمال

الذهب يبلغ‭‬ أعلى مستوى في أسبوعين
Reuters
صورة تعبيرية
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صعد الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار بفعل آمال بشأن المزيد من التحفيز بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن السلطة.

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1873.36 دولار للأونصة، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير الجاري عند 1874.50 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة. 

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1871.70 دولار للأونصة.

وتركز السوق على خطة بايدن للتحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، إذ يتأهب لبدء التعامل مع جائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة ما يربو على 400 ألف أمريكي وقلبت أكبر اقتصاد عالمي رأسا على عقب.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز.

المصدر: رويترز

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