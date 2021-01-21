مصر توقع 5 عقود للتنقيب عن الذهب

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اليوم إن الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر وقعت 5 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب مع شركات كندية ومصرية، بإجمالي استثمارات 13 مليون دولار.

وشملت العقود التي جرى توقيعها ثلاثة عقود مع شركة "لوتس غولد" الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار، إلى جانب عقد مع شركة "ميداف" المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد بإستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة "إبداع فورغولد" المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالي مليون دولار.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن توقيع العقود يعد باكورة عقود البحث عن الذهب، ويمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى، وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى في البحث عن الذهب، وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأكد الملا أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات وإنهاء الإجراءات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات، لافتا إلى أن إقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب هو إضافة مهمة تثرى النشاط التعدينى وتعزز من دور رأس المال الوطنى في هذا المجال الحيوى.

وأضاف انه سيتم توقيع باقى العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقى الشركات الفائزة بالمزايدة.

وكانت مصر سنت في 2019 قانونا جديدا للتعدين، في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

المصدر: RT