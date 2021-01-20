ذروة قياسية للأسهم الأمريكية وسط قفزة "نتفلكس" وتنصيب بايدن

أغلقت الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، في حين أطلقت نتائج قوية من "نتفلكس" شرارة صعود الشركات المستفيدة من التزام المنازل.

وصعدت أسهم "نتفلكس" أكبر خدمة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت في العالم، بعد أن قالت الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج مسلسلاتها التلفزيونية وأفلامها.

وقال روي مايفيلد، محلل إستراتيجية الاستثمار لدى بيرد في ميلواكي بولاية ويسكونسن، "إنه يوم من الأداء المتفوق لشركات التكنولوجيا وهو أمر نادر خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة".

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.86 نقطة بما يعادل 0.83 بالمئة ليصل إلى 31188.38 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 52.94 نقطة أو 1.39 بالمئة مسجلا 3851.85 نقطة، كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 260.07 نقطة أو 1.97 بالمئة إلى 13457.25 نقطة.

المصدر: رويترز