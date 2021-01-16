سوريا.. زيادة رسوم السيارات اللبنانية والأردنية للنقل الخارجي

زادت محافظة دمشق السورية قيمة الرسوم والبدلات المالية للسيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي في مركز انطلاق السومرية.

وحدد تقرير مالي أقره مجلس المحافظة مؤخرا رسوم التسجيل بمئة ألف ليرة، للسيارات التي تحمل لوحات مرور إلى لبنان أو الأردن، والعاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي السومرية، يضاف إليها رسم بدل الخدمة عن السنة التي تم تسجيلها فيها سابقا وهي 50 ألف ليرة.

وحسب التقرير فقد تم رفع قيمة رسم تسجيل السيارات اللبنانية والأردنية المنقطعة عن العمل لأكثر من سنتين إلى 150 ألف ليرة، في حال عودتها للتسجيل من جديد لدى مركز الانطلاق، إضافة إلى رسوم بدل الخدمة مع الغرامات المتراكمة على السيارات عن سنوات الانقطاع سابقا وهي 75 ألف ليرة.

كذلك فرض التقرير غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ليرة في حال مخالفة السيارات المسجلة لدى مركز انطلاق لبنان والأردن لإجراءات مراجعة المراكز أو المكاتب الحدودية التابعة له من أجل تنظيم اللوائح الإسمية اللازمة.

وكانت الرسوم التي فرضتها المحافظة منذ 2017 على السيارات التي تحمل لوحات مرور لبنانية أو أردنية، وتعمل على خطوط خارجية في مركز السومرية محددة بـ50 ألف ليرة.

كما كانت رسوم إعادة التسجيل للسيارات المنقطعة عن العمل لمدة سنتين فأكثر محددة كذلك بـ50 ألف ليرة.

وأعلنت محافظة دمشق حينها أن ذلك جاء من مبدأ "المعاملة بالمثل"، بعدما فرضت العاصمة اللبنانية بيروت رسوما وغرامات على السيارات السورية.

المصدر: وسائل إعلام سورية