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مستشار بايدن يقترح "حلا" لقضية "السيل الشمالي-2"

مال وأعمال

مستشار بايدن يقترح
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
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اقترح مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعليق بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" والعقوبات الأمريكية ضده في آن واحد، كخطوة لحل الخلاف بين واشنطن وأوروبا حول هذا الموضوع.

وقال نيكولاس بيرنز، الذي استشاره بايدن خلال حملته الانتخابية حول قضايا السياسة الخارجية، في حديث لصحيفة Handelsblatt الألمانية نشر اليوم الجمعة: "على الأوروبيين تعليق بناء السيل الشمالي-2 وعلى الأمريكيين تعليق العقوبات".

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واعتبر بيرنز أن ذلك "سيتيح للإدارة الأمريكية الجديدة فرصة للتحدث بصراحة وهدوء مع الحكومة الألمانية والدول الأخرى المشاركة" في المشروع.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة إن ألمانيا تهدف إلى الحديث مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن "السيل الشمالي-2" فور أن تتولى المسؤولية. 

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

واكتمل المشروع بنسبة 94%، لكن تم تعليق تنفيذه في ديسمبر 2019 بعد رفض إحدى الشركات المشاركة تنفيذ الأعمال الموكلة لها خوفا من العقوبات الأمريكية.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الخميس نقلا عن مصادرها أن الخارجية الأمريكية أخطرت الشركات الأوروبية التي تشتبه أنها تساعد في مد خط أنابيب الغاز الروسي، أنها تواجه خطر التعرض لعقوبات، وذلك في إطار استعداد إدارة ترامب لجولة أخيرة من التدابير العقابية المستهدفة لهذا المشروع.

المصدر: وكالات

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