انخفاض الربح الصافي لـ"سبيربنك" في 2020

بلغ الربح الصافي لمصرف "سبيربنك" الروسي في 2020 وفقا لمعايير المحاسبة الروسية 781.6 مليار روبل، أي أقل بنسبة 7.7% مقارنة بالعام 2019، وفقا لتقرير صدر عن "سبيربنك" اليوم.

وحصل "سبيربنك" على صافي ربح في ديسمبر الماضي بقيمة 62.5 مليار روبل، ونمت أصول "سبيربنك" في نهاية العام الماضي بنسبة 19.7% وبلغت 33.1 تريليون روبل (1 يناير 2021).

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "سبيربنك" اليوم الجمعة بحلول الساعة 12:01 بتوقيت موسكو بنسبة 0.10% إلى 284 روبلا، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: تاس + بلومبرغ