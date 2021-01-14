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العراق وتركيا يبحثان تسهيل عبور البضائع

مال وأعمال

العراق وتركيا يبحثان تسهيل عبور البضائع
Reuters UMIT BEKTAS
معبر حدودي بين العراق وتركيا - أرشيف
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بحث حميد نعيم الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مع سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز، تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

وأشار بيان صدر عن الأمانة العامة إلى أن "الغزي ويلدز بحثا التعاون المشترك بين البلدين في المجالين التجاري والاقتصادي، وتسهيل مرور البضائع بين البلدين".

ويرتبط العراق مع تركيا بمعبرين بريين هما إبراهيم الخليل (فيشخابور)، وسرزيرة (أوزوملو)، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين بغداد زهاء 17 مليار دولار، ويطمح البلدان لبلوغ تبادل يصل إلى 20 مليارا.

المصدر: "الأناضول" + الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي

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