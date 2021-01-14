مصر.. انكماش العجز الكلي للميزانية

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، إن العجز الكلي للميزانية بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

وأضاف في بيان صحفي أن الفائض الأولي في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ 14 مليار جنيه، ولم يشر البيان إلى الرقم المقابل من 2019-2020.

والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو.

وبلغ العجز الكلى في موازنة مصر 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.

وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.

المصدر: رويترز