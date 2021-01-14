تراجع التبادل التجاري بين روسيا والصين في 2020

انخفض حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في 2020 بنسبة 2.9% مقارنة بالعام 2019 وبلغ 107.76 مليار دولار، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

ووفقا للبيانات فقد نمت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال العام الماضي بنسبة 1.7% ووصلت إلى 50.58 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 6.6% إلى 57.18 مليار دولار.

وفي نهاية 2019 نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 3.4% وبلغت مستوى 110.75 مليار دولار، والذي يعد مستوى قياسيا في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي