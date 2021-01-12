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صحيفة: "دويتشه بنك" يوقف التعاون مع ترامب

مال وأعمال

صحيفة:
Reuters
صورة تعبيرية
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قررت إدارة "دويتشه بنك"، أكبر البنوك الألمانية، وقف التعاون المالي مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ​دونالد ترامب والشركات المرتبطة به، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وجاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر، وذكرت الصحيفة أنه تم اتخاذ القرار بعد الأحداث التي شهدتها واشنطن الأسبوع الماضي، في إشارة إلى اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب.

وقالت "نيويورك تايمز" إن "دويتشه بنك" يعد أكبر مقرض لدونالد ترامب، ويتعين  الآن على مؤسسة ترامب، التي يديرها حاليا أبناء الرئيس الأمريكي، سداد 340 مليون دولار للبنك الألماني.

المصدر: وكالات

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