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البنك الدولي يقرر استثمار 5 مليارات دولار في 11 دولة إفريقية

مال وأعمال

البنك الدولي يقرر استثمار 5 مليارات دولار في 11 دولة إفريقية
Reuters
رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس
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أعلن البنك الدولي أنه سيستثمر ما يزيد عن 5 مليارات دولار على مدار 5 سنوات للمساعدة في استعادة التنوع البيئي وتحسين الإنتاجية الزراعية في 11 دولة إفريقية خلال تعافيها من كورونا.

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وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس: "سيساعد الاستثمار في تحسين حياة الناس وتعزيز سبل العيش بينما تتعافي تلك الدول من كوفيد-19 وتتعامل مع تأثير فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ".

وأوضح أن الاستثمارات هذه ستكون في دول منطقة الساحل وبحيرة تشاد والقرن الإفريقي.

المصدر: رويترز

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