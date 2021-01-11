الكويت ترفع سعر نفطها

أظهرت وثيقة تسعير، اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية في فبراير المقبل.

ووفقا للوثيقة فقد رفعت الكويت سعر برميلها لآسيا بـ 65 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة، وخام دبي على منصة "بلاتس" للتداول.

وللمقارنة فقد كان السعر للشهر السابق 40 سنتا.

وتأتي زيادة الكويت لأسعار البيع الرسمية بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعارها لشهر فبراير المقبل لجميع الخامات المبيعة إلى آسيا.

المصدر: رويترز