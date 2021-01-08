حاكم مصرف لبنان: ربط العملة بالدولار انتهى

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن "عهد ربط العملة بالدولار انتهى"، لكنه نوه بأن أي تعويم للعملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال سلامة في مقابلة مع فرانس 24، عند سؤاله خلال المقابلة عما إذا كانت مرحلة الربط بالدولار قد انتهت، إن "الربط انتهى".

وعندما سئل عما إذا كان هذا يعني أن العملة الآن جرى تعويمها، قال سلامة لرويترز إن تصريحاته جرى إخراجها من سياقها، مضيفا: "قلت اعتمادا على صندوق النقد الدولي.. الدقة مهمة".

كما أكد سلامة لوكالة "رويترز" لدى سؤاله عما إذا كان سيجري تعويم العملة بعد تصريحات أدلى بها في مقابلة مع "فرانس 24"، قال فيها إن "عهد الربط بالدولار انتهى، قال سلامة إن الأمر معتمد على مفاوضات مع الصندوق.. الأمر برمته مرهون بصندوق النقد الدولي".

المصدر: رويترز