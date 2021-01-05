"أوبك+" تتيح لروسيا وكازاخستان زيادة إنتاجهما

ذكرت مصادر في تحالف دول "أوبك+"، أن التحالف اتفق على صفقة لشهري فبراير ومارس، وأتاح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما.

وقال مصدر في وزارة النفط الكازاخية لوكالة "نوفوستي": "سيتم الاحتفاظ بالمعايير الحالية للاتفاق في فبراير ومارس بالنسبة للجميع، باستثناء روسيا وكازاخستان".

وأضاف أن روسيا ستزيد إنتاجها النفطي 65 ألف برميل يوميا في فبراير، وكازاخستان 10 آلاف برميل يوميا.

وذكر مصدر آخر، أن السعودية ستعلن عن تخفيضات إضافية وقال: "السعودية ستعلن التفاصيل في مؤتمر صحفي قريبا".

وأشار إلى أن بقية دول التحالف ستحافظ على إنتاجها عند المستوى الحالي.

المصدر: نوفوستي