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توقيع صفقة كورية جنوبية عراقية بـ 2,7 مليار دولار

مال وأعمال

توقيع صفقة كورية جنوبية عراقية بـ 2,7 مليار دولار
Reuters
حفل توقيع الصفقة في بغداد يوم 30 ديسمبر الماضي.
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أعلنت الشركة الكورية الجنوبية "دايو للهندسة والإنشاءات"، الاثنين، توقيعها صفقة بناء منشآت في ميناء الفاو بالبصرة مع الحكومة العراقية بقيمة 2,7 مليار دولار أمريكي.

وقالت "دايوو" إنها توصلت إلى الحصول على هذا المشروع، الذي ستبني بمقتضاه "نفقا ومحطة حاويات وطرقا لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة"، بعد مفاوضات مع الشركة العامة للموانئ العراقية.

وأضاف متحدث باسم الشركة الكورية الجنوبية أن مؤسسته تعاونت مع نظيرتها العراقية "في مشروع بناء الميناء من عام 2013".

وأوضح أنه "في الصفقة السابقة، فزنا بالفعل بعقد قيمته 1,2 تريليون وون لبناء محطة وسور بحري ومنشآت أخرى في الميناء"، مما يرفع "القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين حصلت عليهما الشركة (إلى) 4.1 تريليون وون".

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المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية

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