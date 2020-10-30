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هيونداي توقع صفقة بـ 2 مليار دولار مع العراق

مال وأعمال

هيونداي توقع صفقة بـ 2 مليار دولار مع العراق
Reuters
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أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية أنها توصلت إلى صفقة بقيمة قرابة ملياري دولار وقعتها مع العراق لبناء منشأة لإعادة تدوير النفايات في محافظة البصرة بجنوب البلاد.

أما المؤسسة العراقية الشريكة في هذه الصفقة فهي شركة نفط البصرة الحكومية.

وأوضحت شركة هيونداي بأن أشغال بناء المنشأة ستنطلق في شهر يناير المقبل وتنتهي في شهر يوليو من العام 2025. كما أضافت بأن هذه الصفقة تشكل 11,7 بالمائة من إيراداتها للعام الماضي.

 

المصدر: وكالة يونهاب.

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