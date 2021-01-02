انسحاب شركة DNV GL النرويجية من "السيل الشمالي-2"

تراجع عن المشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2" أحد اللاعبين الرئيسيين فيه، حيث رفضت شركة DNV GL النرويجية ترخيص خط أنابيب الغاز المذكور في مقطعه الدنماركي تفاديا للعقوبات الأمريكية.

وأشارت الشركة إلى أنها قررت تعليق كل الإجراءات لتفقد منظومة خط أنابيب "السيل الشمالي-2"، طالما ظلت العقوبات الأمريكية سارية.

وجدير بالذكر أن فحص واعتماد خط أنابيب الغاز، هي عملية إلزامية في القسم الدنماركي الذي كان من المفترض أن تبدأ أعمال تنفيذه في يناير.

يشار إلى أن "السيل الشمالي-2" يستهدف ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا ومنها إلى شمال أوروبا، ليرفد أنابيب الغاز الروسي المغذية لألمانية في الوقت الراهن.

وتعارض ألمانيا العقوبات الأمريكية على الشركات المنخرطة في المشروع، فيما تؤكد روسيا استعدادها لمواصلته وتقديم كافة الخبرات والتقنيات اللازمة لتنفيذه عبر شركات روسية وصديقة.

وتتهم موسكو واشنطن بممارسة المنافسة غير الشريفة لإزاحة الغاز الروسي وإحلال الأمريكي محله في أوروبا، رغم انعدام جدواه الاقتصادية بعد نقله من وراء المحيط، قياسا بغاز الأنابيب الروسي القريب والرخيص.

المصدر: لينتا رو