خبراء ينصحون بالابتعاد عن الدولار

سيواجه الاقتصاد العالمي صعوبات في العام المقبل، لكن الخبراء يستبعدون حدوث أزمة مصرفية عالمية خطيرة، لذلك فإن الودائع تعد خيارا جيدا لحفظ المدخرات، ففي أي عملة يجب إيداع المدخرات؟

ينصح بعض الخبراء المواطنين في روسيا بالابتعاد عن العملة الأمريكية، وأوصى أحد الخبراء الأشخاص، الذين لديهم نفقات بالروبل ولا يمتلكون خبرة ورغبة في مراقبة السوق، باختيار ودائع الروبل، على الرغم من خفض أسعار الفائدة.

وردا على سؤال عن احتمال وجود مخاطر للاحتفاظ بالأموال في البنوك، استبعد جون هاردي، كبير محللي العملات في "ساكسو بنك" وجود مخاطر على المودعين في البلدان الكبيرة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عدة أعوام اليوم، حيث سجلت العملة الأمريكية أدنى مستوى لها في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري، فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

المصدر: نوفوستي + رويترز