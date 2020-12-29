الذهب يرتفع مع نزول الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بنزول الدولار إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.66 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، وكان المعدن قد صعد 1.3 بالمئة أمس الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات للمتضررين من كورونا في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة، في حين صعدت الأسهم الآسيوية، إذ بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاما بدعم تفاؤل قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مدفوعات مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة بقيمة ألفي دولار لكل فرد.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، أكثر من 23 بالمئة هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى مجموعة من إجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف آثار وعواقب الجائحة.

المصدر: رويترز