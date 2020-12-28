نوفاك: واثقون أن من اكتمال "السيل الشمالي-2"

أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن ثقته بإتمام مد خطي أنابيب "السيل الشمالي-2"، الهادفة لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وقال نوفاك، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" اليوم الاثنين، إن مشروع "السيل الشمالي-2" وصل حاليا إلى درجة عالية من الانتهاء، إنه مشروع تجاري يهتم فيه شركاؤنا الأجانب والشركاء الأوروبيون في المقام الأول، حيث يتطلعون للحصول على مصدر طاقة صديق للبيئة للغاية".

وأضاف: "أنا متأكد من إنجاز "السيل الشمالي-2" بشكل كامل، علما أنه يتم الآن تنفيذ تدابير استكمال بناء المشروع".

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية التي تفرض على المشروع والشركات المشاركة فيه، قال إن العقوبات التي تتم مناقشتها لهذا المشروع تحمل جوانب سلبية بالنسبة للمشاريع التجارية ككل.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ القسم الأعظم من المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع بالعقوبات. ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مشروع "السيل الشمالي-2" قارب على الانتهاء، إذ بقي 160 كم يتوجب مدها من الأنبوبين، معربا على ثقته بأن المشروع سيكتمل.

ومن المخطط أن تبدأ سفينة مد أنابيب الغاز "فورتونا" باستكمال القسم غير المكتمل من مشروع الغاز الروسي "السيل الشمالي-2" في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدنمارك في 15 يناير المقبل.

وسيتم العمل على مد أنبوبي "السيل الشمالي-2" في مياه الدنمارك بشكل متزامن، وستقدم سفن دعم أخرى المساعدة لسفينة "فورتونا" خلال أعمال مد الأنبوبين.

المصدر: "تاس"