 
مباشر

طيران دبي تسير 3 رحلات عودة من السعودية إلى الإمارات

مال وأعمال

طيران دبي تسير 3 رحلات عودة من السعودية إلى الإمارات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgb7

أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، اليوم الاثنين، أنها ستسير ثلاث رحلات عودة من المملكة العربية السعودية إلى دبي، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل من الإمارات والسعودية.

إقرأ المزيد
"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

وقال متحدث باسم الشركة في إفادة عبر البريد الإلكتروني، إنه "سيتم تشغيل رحلتين من جدة ورحلة واحدة من الرياض للمساعدة في عودة المواطنين والمقيمين إلى الإمارات من المتواجدين حاليا في المملكة السعودية"

وسيتم إعادة رحلات "فلاي دبي" إلى مطار الدمام الدولي "DMM" ومطار الرياض الدولي "RUH" اعتبارا من 29 ديسمبر الحالي

المصدر: "وام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا