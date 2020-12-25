مدير أكبر مصرف روسي يجيب.. ماذا ينتظر روسيا في 2021؟

تحدث رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي، غيرمان غريف، عن توقعاته الاقتصادية للعام 2021، ويأتي ذلك في وقت تعرض فيه الاقتصاد العالمي لأزمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع غريف، الذي يدير أكبر مصرف روسي، أن يكون متوسط معدل التضخم في روسيا خلال 2021 أقل من مستوى 4%، على أن تكون معدلات النمو الاقتصادي عند 2% - 3%.

وفيما يتعلق بأسواق النفط، أشار الخبير المصرفي إلى أن سعر برميل النفط سيكون فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.

وكان البنك المركزي الروسي قد توقع في وقت سابق، أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 3.5% - 4%، أما التضخم فسيكون في نهاية 2021 عند مستوى 3.5% - 4%.

المصدر: نوفوستي