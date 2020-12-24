الليرة التركية تنخفض قبل اجتماع للمركزي

انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، قبيل اجتماع للبنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس.

وبلغت العملة التركية 7.6590 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى يقل قليلا عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250 ليرة مقابل الدولار. والليرة تراجعت بنحو 23% منذ بداية العام وحتى الآن.

وخلص استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي التركي تشديد السياسة النقدية ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5% من 15%.

المصدر: رويترز