العراق يمنع السفر لسبعة بلدان بينها إيران وبريطانيا

أقر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عدداً من الإجراءات الوقائية لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، فيما منع السفر إلى سبعة بلدان.

وحث مجلس الوزراء المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرىو منع السفر الى كل من الدول بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا.

كما منع دخول الوافدين من تلك الدول باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

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وأقر أيضاً بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.

كما قرر غلق المرافق الاجتماعية (المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 4/12/2020، غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.

المصدر: RT