فرض 10 ملايين ريال غرامة على "الشركة السعودية للاتصالات"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية عن فرض غرامة على الشركة السعودية للاتصالات "STC" قدرها عشرة ملايين ريال بسبب "إساءة استغلال الوضع المهيمن".

وكشفت الهيئة في بيانها أنه اتضح قيام شركة الاتصالات السعودية (STC) بمخالفة نظام المنافسة وذلك بإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق من خلال فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء، تمثلت في الاشتراط على أحد المنافسين بعدم تمرير أي حركة دولية منتهية إلى شركة الاتصالات من خلاله، إضافة إلى رفضها التعامل مع منشأة منافسة لها دون مسوغ، للحد من دخولها السوق، وهو ما يعد مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

المصدر: "بوابة الأخبار"