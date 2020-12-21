مسؤول روسي: آلية "أوبك+" ليست خالدة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن آلية تنظيم سوق النفط العالمية من خلال "أوبك+" لن تعمل إلى أجل غير مسمى إذا كانت هذه السوق متوازنة.

وجاء تصريح وزير الطاقة الروسي السابق خلال جلسة حوار جرت اليوم الاثنين في فعالية "روسيا والعالم"، وقال: "فيما يتعلق بالتنسيق بين البلدان (أوبك+) فهذه عملية طوعية، واليوم تستمر هذه الآلية للعام الرابع بالطبع في رأيي إنها ليست بلا نهاية إذا كانت هذه السوق متوازنة".

وأشار نوفاك إلى أن بلاده تأمل في عدم تدخل الولايات المتحدة في سياسة "أوبك+" لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وقال: "تأمل روسيا أنه مع وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى سدة الحكم، فإن موقف الإدارة الأمريكية من تصرفات (أوبك+) في سوق النفط سيتغير".

وأضاف، "نرى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تدلي بتصريحات تتعارض بشكل مباشر مع السياسات التي تم اتباعها على مدى السنوات الأربع الماضية".

وكانت إدراة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب قد انتقدت خلال السنوات الماضي سياسة "أوبك+" في سوق النفط، كما هاجم ترامب منظمة "أوبك" مرارا واتهمها برفع أسعار النفط بشكل مصطنع ودعا إلى زيادة الإنتاج.

المصدر: تاس