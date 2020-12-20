البنك المركزي العراقي: وزارة المالية هي المسؤولة عن رفع سعر الدولار

قال محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى مخيف، اليوم الأحد، إن وزارة المالية هي المسؤولة عن رفع سعر الدولار، وأشار إلى أن موقف العراق من احتياطي العملة ما زال جيدا.

وأكد أن "وزارة المالية طلبت رسميا زيادة سعر الصرف إلى 1450 دينارا مقابل الدولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه الأيام".

وأضاف، أن "موقف العراق من احتياطي العملة الصعبة ما زال جيدا".

وأشار مخيف إلى أن "إرتفاع سعر صرف الدولار أثر على السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة ووزارة المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية".

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وأعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، أمس السبت، تخفيض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، ليصل الى 1450 دينارا للدولار الواحد.

ويوم أمس، أفاد مراسلنا في العراق، بأن حالة من الغضب شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

المصدر: "واع" + RT