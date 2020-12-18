كندا تعتزم بيع حصتها في "موبكو" لمصر

أعلنت شركة "نيوترين" الكندية اليوم الجمعة إنها ستبيع كامل حصتها في شركة إنتاج الأسمدة (موبكو) لمصر، إلى جانب تسوية مطالبات تحكيم مقابل إجمالي مبالغ بقيمة 540 مليون دولار.

وقالت شركة صناعة الأسمدة الكندية، إن "استثمارها في (موبكو) كان يساهم بين 15 – 20 مليون دولار سنويا في أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب وإطفاء الدين".

وأضافت: "ستسوي الشركة جميع مطالبات التحكيم التي أقامتها ضد الحكومة المصرية والشركة المصرية لمنتجات النيتروجين التابعة لموبكو، وذلك بعد إتمام الصفقة".

و"موبكو"، هي إحدى شركات قطاع البترول المصري، تأسست عام 1998، وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997، بنظام المناطق الحرة في دمياط وعلى مساحة 400 ألف متر مربع مخصص لمشروع "موبكو" للأسمدة.

المصدر: "رويترز" + ويكيبيديا