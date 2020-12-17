بوتين: مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" سيكتمل وهو يصب في مصلحة روسيا وألمانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" مشروع اقتصادي بحت ويصب في مصلحة روسيا وأوروبا، بما في ذلك ألمانيا، مشيرا إلى أنه سيتم إكماله.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي سنوي، إن المشروع، الهادف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، مفيد للدول الأوروبية وألمانيا. وأضاف، أن العقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2" تهدف للحد من منافسة الغاز الروسي للغاز الأمريكي في أوروبا.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن المشروع قارب على الانتهاء، إذ بقي 160 كم يتوجب مدها من الأنبوبين، معربا على ثقته بأن المشروع سيكتمل. وعول بوتين على الموقف العادل للإدارة الأمريكية القادمة من المشروع.

وجاء تصريح بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي يجيب خلاله عن أسئلة المواطنين والصحفيين، بشأن مواضيع الساعة، بما في ذلك المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تطال حياة المواطن العادي.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا، وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه الآن يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

ويأتي ذلك في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة لزيادة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، الذي يتصف بسعر مرتفع.

المصدر: RT