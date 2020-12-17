بورصة موسكو والروبل الروسي يصعدان

صعد مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الخميس، كذلك ارتفع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو، وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.70% إلى 3293.10 نقطة، بينما صعد مؤشر البورصة RTS بنسبة 1.68% إلى 1423.5 نقطة.

وفي سوق العملات، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 45 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.89 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 22 كوبيكا إلى 89.16 روبل.

وتزامن صعود بورصة موسكو مع ارتفاع أسهم أوروبا، والتي ظلت اليوم الخميس عند أعلى مستوى في عشرة أشهر.

وارتفع المؤشر "داكس" الألماني 1.1% ليبلغ أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي، بينما صعد المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.6%، ليواصل كلاهما تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. في حين زاد المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.4%.

المصدر: وكالات