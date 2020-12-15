مجلس الشعب السوري يوافق على موازنة 2021

أقر مجلس الشعب السوري (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة وبقيمة 8.5 تريليون ليرة سورية، وأصبح قانونا.

وكان الرئيس بشار الأسد أحال مشروع القانون إلى مجلس الشعب في 22 من أكتوبر الماضي، بعدما اعتمده مجلس الوزراء بصيغته النهائية.

وتزيد الموازنة العامة للدولة البالغة 8 تريليونات و500 مليار ليرة، بنحو الضعف عن موازنة السنة الراهنة والبالغة 4 تريليونات ليرة سورية.

وتتوزع النفقات العامة في موازنة عام 2021 على بندي: نفقات جارية بنحو 7 تريليونات ليرة، وما تبقى عبارة عن إنفاق استثماري، وتضمنت الاعتمادات نحو 3.5 تريليون ليرة للدعم الاجتماعي و50 مليارا لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 مليارا لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة الريفية.

يذكر أن السعر الرسمي للدولار محدد عند 1256 ليرة، بينما يزيد سعره في السوق السوداء عن ذلك بأكثر من الضعف.

المصدر: RT