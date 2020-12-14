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بغداد والرياض تبحثان تعزيز التعاون التجاري بينهما

مال وأعمال

بغداد والرياض تبحثان تعزيز التعاون التجاري بينهما
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بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، سبل التعاون المشترك بين بغداد والرياض.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، أن "الكاظمي استقبل سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، وبحثا العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما".

كما بحثا بحسب البيان، تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، في ضوء الاجتماعات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، التي تمخض عنها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات.

 

المصدر: RT

 

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