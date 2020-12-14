روسيا تخطط لفرض رسوم على صادرات القمح

أفاد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، بأن الحكومة الروسية تخطط لفرض رسوم جمركية على صادرات القمح من روسيا، التي تعد أكبر مصدر له في العالم.

ووفقا للوزير الروسي فإنه من المخطط فرض رسوما بقيمة 25 يورو لكل طن من القمح يتم تصديره ضمن حصص التصدير، أما عن الكميات التي ستصدر من خارح حصص التصدير فسيفرض عليها رسوما بنسبة 50% ، لكن ليس أقل من 100 يورو للطن.

وأشار الوزير إلى أن الرسوم ستفرض على صادرات القمح في الفترة من 15 فبراير المقبل وحتى 30 يونيو 2021.

المصدر: نوفوستي