بورصة موسكو ترتفع إلى مستويات قياسية

ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل، خلال تعاملات اليوم الاثنين، فوق مستوى 3000 نقطة، مسجلا بذلك مستويات قياسية تاريخية.

وبحلول الساعة 10:52 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر MICEX بنسبة 1.07% إلى 3311.08 نقطة، وذكرت وكالة "تاس" أن هذا المستوى يعد الأعلى على الإطلاق.

أما مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS فقد ارتفع بنسبة 1.4% إلى 1430 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وفي بورصة العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 5 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.89 روبل، أما اليورو فقد تم تداوله عند 88.58 روبل.

وجاء ارتفاع بورصة موسكو والروبل الروسي في وقت تشهد فيه أسواق النفط ارتفاعا، حيث صعد مزيج "برنت"، بحلول 11:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.34% إلى 50.65 دولار للبرميل.

المصدر: RT + تاس