بورصة موسكو تصعد إلى مستويات تاريخية

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX فوق مستوى 3226 نقطة، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

ووفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية فقد سجل المؤشر MICEX الارتفاع بحلول الساعة 12:28 بتوقيت موسكو، حيث صعد بنسبة 0.53% إلى 3228.79 نقطة.

في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.84% إلى 1383.99 نقطة.

فيما يتعلق بسوق العملات، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 40 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 73.46 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 33 كوبيكا إلى 88.90 روبل.

المصدر: تاس