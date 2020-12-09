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الذهب يتراجع عن ذروة أسبوعين

مال وأعمال

الذهب يتراجع عن ذروة أسبوعين
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار الذهب عن ذروة أسبوعين اليوم الأربعاء فيما دفعت تطورات مشجعة للقاح فيروس كورونا المستثمرين لشراء الأسهم عالية المخاطر مع صعود الأسهم العالمية لمستويات قياسية.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.7 بالمئة إلى 1858.80 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي عند 1875.07 دولار للأونصة أمس الثلاثاء.

بينما فقد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1864 دولارا للأونصة.

وقال هارشال باروت من "ميتلز فوكاس" للاستشارات: "التحرك في الأسواق العالمية يتأرجح بين تفاؤل مدفوع باللقاح وآمال بتحفيز مالي أمريكي.. لذا فإن معنويات المخاطرة إيجابية".

وارتفعت الأسهم العالمية اليوم الأربعاء بعد أن بدأت بريطانيا حملة تطعيم لمواطنيها ضد الفيروس، بينما أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" أنها ستصل إلى نتائج تجارب متقدمة للقاح في وقت مبكر عما كان متوقعا.

المصدر: رويترز

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