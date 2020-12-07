مصر تبيع أذون خزانة بمليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بمليار دولار عند متوسط عائد 3.395 بالمئة.

وفي وقت سابق قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.

وتتعرض الميزانية في مصر لضغوطات مثل باقي دول العالم في ظل أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتقوم القاهرة بدعم الإنفاق من خلال إصدار سندات أو من خلال أدوات الدين الأخرى.

المصدر: رويترز