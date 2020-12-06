العراق.. المباشرة بأعمال الربط الكهربائي مع الأردن

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية مباشرة شركة "جنرال إليكتريك" الأمريكية أعمال الربط الكهربائي مع الأردن، وأن هيئة الربط الخليجي أبلغت العراق بقرب معاودة العمل بمشروع الربط الكهربائي.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، أحمد العبادي: "العراق وقع اتفاقية الربط المشترك مع الجانب الأردني بمدة إنجاز 26 شهرا، وتنفذه شركة (جنرال إليكتريك) الأمريكية".

وأضاف: "يعتمد تبادل الطاقة بين الجانبين بإقامة خط (رويشة – القائم)، ونصب محطة القائم التحويلية بطاقة 400 كيلوواط، إذ سيتم تزويد العراق كمرحلة أولى بـ150 ميغاواط، وصولا إلى 960 ميغاواط".

وأكد العبادي، أن "المشروع هو اللبنة الأولى لمشروع الربط الثلاثي العراقي الأردني المصري، ويؤهل للربط الثماني، وهناك خطة لأن يكون المشروع بواقع خطين لتبادل الطاقة".

وتابع: "العراق أكمل حاليا 80 % من التزاماته بمشروع الربط الكهربائي مع هيئة الربط الخليجي على وفق الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين الطرفين".

وأوضح، أن "الوزارة أنجزت خط (الفاو- أبو فلوس1)، وكذلك 60 % من خط (الفاو- أبو فلوس 2)، والذي تعهد محافظ البصرة بإنجازه بالكامل من عائدات المحافظة المالية".

المصدر: "الصباح العراقية"