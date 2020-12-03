استقالة تشوبايس من رئاسة الشركة الروسية المختصة في تطوير تكنولوجيات النانو

أعلن أناتولي تشوبايس الخميس، استقالته من منصبه كرئيس لمجموعة "روس نانو" الروسية، وقال إن اليوم هو آخر يوم عمل له في الشركة التي تنشط في مجال تطوير تكنولوجيات النانو.

وجاء إعلان تشوبايس خلال كلمة في المؤتمر التاسع لشركات صناعة النانو، وأضاف قائلا: "خلال المؤتمر سيكون هناك الكثير من المناقشات الهامة والمثيرة للاهتمام، لكن حدث أن اليوم هو آخر مؤتمر وآخر يوم عمل في الشركة".

وعلق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على الاستقالة قائلا، إن استقالة تشوبايس من منصبه هي نتيجة لعملية تناوب طبيعية.

وتأسست شركة "روس نانو" في العام 2011، وهي عبارة عن شركة حكومية تتولى تنفيذ السياسات في مجال تطوير تكنولوجيات النانو.

وكانت الشركة الروسية قد أطلقت مفاوضات مع مستثمرين عرب بهدف جذبهم للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في روسيا، بما في ذلك مشاريع توليد الطاقة بواسطة الرياح.

المصدر: نوفوستي