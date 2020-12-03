مصدران: "أوبك+" تميل صوب تمديد التخفيضات

قال مصدران في مجموعة "أوبك+" إن دول المجموعة، التي تجتمع اليوم الخميس، تميل صوب تمديد تخفيضات النفط مع زيادة تدريجية لإنتاج الخام على مدى الأشهر القادمة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن روسيا مستعدة للموافقة على تخفيف القيود على إنتاج النفط في الربع الأول من 2021.

وفي أسواق النفط، ارتفعت أسعار الذهب الأسود مع استئناف دول مجموعة "أوبك+" المفاوضات بشأن سياسة الإنتاج بعد يناير المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد "أوبك+" تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا حتى مارس 2021 على الأقل.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 0.4% إلى 48.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينيتش، فيما صعد النفط الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 45.39 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز + بلومبرغ