الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1832.11 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر الماضي عند 1837.01 دولار للأونصة.

فيما ارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1836.20 دولار للأونصة.

وأخفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس في الاتفاق على حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، بيد أن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين قد يكسب قوة دفع كأداة تفاوض.

وقال مايكل لانجفورد المدير التنفيذي لدى شركة الاستشارات "إيرجايد" إن محادثات التحفيز لا سيما تلك التي تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستدعم الذهب في الأمد القصير إذ أنها ستضعف على الأرجح الدولار الأمريكي.

وأضاف أن التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 قد يكون له تأثير محدود على المعدن الأصفر مستقبلا إذ أن الأسواق وضعت معظمه في الحسبان.

المصدر: رويترز