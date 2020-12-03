إسرائيل والبحرين توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع السياحي

وقعت إسرائيل والبحرين أمس مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع السياحي. ويأتي ذلك في وقت يزور فيه وزير التجارة والصناعة والسياحة البحريني زايد الزياني إسرائيل على رأس وفد رفيع.

وجرت مراسم التوقيع في القدس بحضور وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركش هكوهين والوزير البحريني، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي "مكان".

وأشادت الوزيرة الإسرائيلية بالسمعة التي تتمتع بها مملكة البحرين في المجال السياحي، مؤكدة أن تعاون البلدين في هذا المجال من شأنه أن يفتح مزيدا من آفاق العمل المشترك، متطلعة إلى تعاون ومشاريع سياحية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

بدوره أكد الوزير البحريني خلال توقيع البلدين على مذكرة التفاهم أن القطاع السياحي في البحرين يعد من القطاعات النشطة التي تتمتع ببنية تحتية متميزة بفضل الاهتمام الكبير بهذا القطاع من الحكومة، مشيرا إلى أن الانفتاح السياحي مع إسرائيل من شأنه أن يسهم مستقبلا في تنشيط أكبر للحركة السياحية بين البلدين، بما يلبي التطلعات ويخدم مصالحهما المشتركة.

وأضاف الزياني أن المملكة تبذل جهودا كبيرة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي ورفده بالمقومات التي من شأنها أن تعزز من المكانة السياحية المتميزة للمملكة، مؤكدا أن الانفتاح السياحي مع إسرائيل في إطار إعلان تأييد السلام المبرم بين الطرفين سيكون له بالغ الأثر في إثراء القطاع السياحي ودعمه بين البلدين.

المصدر: مكان