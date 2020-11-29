أسواق الخليج الرئيسية تغلق متباينة

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على تباين اليوم الأحد، حيث واصلت الأسهم السعودية مكاسبها لليوم السادس على التوالي، في حين هبطت دبي بعد صعود لخمسة أيام.

وكانت جميع أسواق الخليج الرئيسية حققت مكاسب أسبوعية يوم الخميس، بفضل تفاؤل حيال لقاحات "كوفيد-19".

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة حيث صعد سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 8.7 بالمئة، وهو أكبر مكسب يومي للسهم منذ يوليو، ليسجل صعودا للجلسة الثالثة على التوالي.

ووفقا لمراجعة نصف سنوية من "إم.إس.سي.آي" سينضم السهم لمؤشر غلوبال ستاندرد من 30 نوفمبر.

هذا، وزاد سهم السعودية للكهرباء ثلاثة بالمئة ليرتفع للجلسة الخامسة من ست.

وفي الآونة الأخيرة، وقعت الشركة اتفاقا مع الحكومة لتحويل مديونيات بقيمة 167.92 مليار ريال (45 مليار دولار) إلى أداة مالية ثانوية دائمة.

وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الداوئية والمستلزمات الطبية 5.5 بالمئة، علما أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة كيورفاك الألمانية للعقاقير الحيوية لتوريد وتوزيع لقاح لكوفيد-19.

من جهة أخرى، هبط مؤشر دبي 0.8 بالمئة، لتتوقف مكاسبه التي استمرت على مدار خمس جلسات متتالية، ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمئة وفقد سهم إعمار مولز 3.1 بالمئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة حيث ارتفع سهم اتصالات 1.3 بالمئة والشركة العالمية القابضة 0.7 بالمئة.

أما في قطر، فقد نزل المؤشر 0.1 بالمئة مع تراجع معظم أسهمه عند الغلق.

المصدر: رويترز